Москвичей предупредили о выпадении более 30 сантиметров снега

В Москве в ближайшие дни пройдут сильнейшие снегопады, в результате чего высота сугробов к концу недели может дополнительно увеличиться более чем на 30 сантиметров, став рекордной. О значительном росте снежного покрова жителей столицы предупредил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его цитирует агентство «Интерфакс».

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По словам заммэра, к утру субботы, 16 декабря, прирост свежевыпавшего снега составит более 30 сантиметров по сравнению с началом текущей недели.

«Согласно данным синоптиков, во второй половине дня четверга снегопад усилится, ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, наиболее интенсивными осадки будут в пятницу», — сообщил Бирюков.

Он добавил, что в связи с такой погодой городские службы продолжают работать в усиленном режиме, коммунальщики круглосуточно подметают улицы и дороги города и обрабатывают их противогололедными материалами.

«В общей сложности в работах задействованы более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний», — отметил заместитель мэра Москвы.