Более 18 тысяч единиц техники круглосуточно убирают снег в Москве

В круглосуточной уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке, — отметил заммэра.

По словам Бирюкова, особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам.

Во второй половине дня четверга снегопад в Москве усилится. Также ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, а уже к утру субботы прирост снега с начала недели может составить более 30 сантиметров, передает слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Гидрометцентр России из-за сильного ветра и осадков объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе 14–15 декабря.