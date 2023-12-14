В Москве приготовились к выпадению 23 см снега

«За прошедшие три дня прирост снега в столице составил примерно 15 см, в ближайшие сутки вновь ожидаем сильный снегопад, который принесет до 23 см снега. Если взять совокупно с начала зимы, то после пятницы общий прирост снега будет составлять более 1 м 5 см, а где-то – и более 1 м 10 см, что довольно много», – отметил Петр Бирюков.