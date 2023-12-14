В Москве приготовились к выпадению 23 см снега

Городские службы Москвы готовы к выпадению до 23 см снега в ближайшие сутки
Городские службы готовы к новому сильному снегопаду, который может принести до 23 см снега за сутки. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«За прошедшие три дня прирост снега в столице составил примерно 15 см, в ближайшие сутки вновь ожидаем сильный снегопад, который принесет до 23 см снега. Если взять совокупно с начала зимы, то после пятницы общий прирост снега будет составлять более 1 м 5 см, а где-то – и более 1 м 10 см, что довольно много», – отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что городские службы готовы к любым капризам погоды и системно работают для обеспечения комфорта жителей. В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уборка столицы после снегопадов ведется в усиленном круглосуточном режиме, задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний. Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем, в городе созданы условия для движения транспорта и прохода пешеходов», – рассказал Петр Бирюков.
Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, городским вокзалам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Также осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме коммунальная техника проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей в условиях снегопадов быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях.