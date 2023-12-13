13 января в Крокус Сити Холле пройдет традиционный Рождественский концерт принцессы русского фолка Пелагеи

Зрителей ждет встреча с настоящим Рождественским волшебством: роскошный голос, обрамленный саундом, над которым трудятся музыканты-виртуозы группы «ПЕЛАГЕЯ», любимые народные хиты и эксклюзивные фолковые композиции в актуальных аранжировках, как всегда на сольных концертах, превратятся в искусное действо. Душевное, праздничное, будя в зрителе современные смыслы и щемящее чувство гордости за свою корневую культуру.

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Ее давно называют «национальным достоянием России». Впервые выйдя на сцену в четыре года, с тех пор посвящает свою жизнь и творчество русской народной песне. Популяризируя русскую песню, давая ей новое свежее актуальное музыкальное воплощение, Пелагея делает огромное дело для русской культуры. Она возвращает нашу забытую древнюю, корневую музыкальную традицию.

В прочтении группы «ПЕЛАГЕЯ» русский фолк звучит модно, и уже среди молодежи слушать такое считается продвинутым. Русские, казачьи песни в рок-обработке, авторские хиты в стиле русского фолк-рока — под эту музыку невозможно спокойно усидеть на месте. А еще она рождает много глубоких и важных мыслей…

Группа использует различные жанры — от позитивного диско до психоделического арт-рока, не изменяя главной задаче — вернуть традиционный русский фолк в жизнь современных людей.

Пелагея — неизменный член культового «Золотого состава» жюри в ТВ-проекте «Голос».

И ее голос пластичный, глубокий, с огромным диапазоном, умеющий воплощать самые тонкие и самые яркие образы, узнаваемый и уже для огромного количества людей —это родной голос, который создает ощущение личного семейного тепла и общей народной гордости.

Концерт — сказка. Рождественское чудо, подготовленное и воплощенное сказочно талантливыми молодыми российскими музыкантами.

Начало концерта в 19:00.