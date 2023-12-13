В Московском зоопарке показали, как детеныш панд пользуется четырьмя лапами

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в среду, 12 декабря, кадр стоящей на всех лапах малышки панды.

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— Доказательство: стоит, уверенно стоит, — написала руководитель столичного зоосада.

Подписчики Telegram-канала Акуловой в шутку написали, что уже совсем скоро можно будет ждать от детеныша новых шалостей, потому что подрастает «новый медведь».

Детеныш панд Жуи и Диндин родился в августе. А уже в конце ноября ему исполнилось три месяца. Малышка стала первой пандой, которая родилась на территории Российской Федерации. На плановом регулярном осмотре специалисты обнаружили, что у детеныша прорезались первые зубы — два нижних клыка.