В Московском зоопарке показали, как детеныш панд пользуется четырьмя лапами
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в среду, 12 декабря, кадр стоящей на всех лапах малышки панды.
— Доказательство: стоит, уверенно стоит, — написала руководитель столичного зоосада.
Подписчики Telegram-канала Акуловой в шутку написали, что уже совсем скоро можно будет ждать от детеныша новых шалостей, потому что подрастает «новый медведь».
Детеныш панд Жуи и Диндин родился в августе. А уже в конце ноября ему исполнилось три месяца. Малышка стала первой пандой, которая родилась на территории Российской Федерации. На плановом регулярном осмотре специалисты обнаружили, что у детеныша прорезались первые зубы — два нижних клыка.
В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней. Голосование все еще открыто и доступно на платформе «Активный гражданин». В нем приняли участие уже свыше 250 тысяч человек. Москвичам предложили на выбор 10 вариантов имен для малышки панды. Среди предложенных имен два русских — Маша и Катюша. Эти имена очень популярны в Китае.