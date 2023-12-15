Автобусы №450 будут ходить через остановку «Октябрьская улица» с 23 декабря

Маршрут автобусов №450 изменится с 23 декабря. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 23 декабря автобусы №450 в обе стороны идут через остановку «Октябрьская улица», – говорится в сообщении.