Поезд всей школой собирали

Уже 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Редакция вспоминает, как «Вечерка» в разные годы освещала строительство и работу московской подземки.

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В 1987 году 10 декабря состоялся торжественный запуск именного поезда «Гайдаровец». Об этом рассказывала и «Вечерняя Москва».

«Сегодня в первый рейс отправился метропоезд «Гайдаровец». «Завод «Серп и Молот» переплавил металл. Завод в Мытищах вагоны собрал...» Такие стихи звучали утром в депо «Калужская». Читали их школьники, адресуя собственные сочинения новенькому метропоезду», — написал журналист «Вечерки» А. Абросимов.

Дети, принявшие участие в церемонии торжественного запуска поезда, были учениками школы № 27 из района Ясенево. Они в течение трех лет собирали металлолом для нового состава. Название поезда было придумано самими учащимися, ведь в школе существовал музей имени писателя Аркадия Гайдара.

«Мы гордимся, что инициатива подарить восемь голубых вагонов метрополитену принадлежит нам, — поделился с журналистами руководитель музея K. Шинман. — Ребята отнеслись к ней с большим энтузиазмом. Поработали на славу, присутствовали и даже участвовали в плавке металла, следили за тем, чтобы именно он попал на Мытищинский машиностроительный завод».

Первыми пассажирами «Гайдаровца» стали сами ребята. А почетный рейс доверено было провести передовику производства старшему машинисту А. Андрееву.

Поезд проработал на Калужско-Рижской линии всего четыре года. Осенью 1991 года надписи на его бортах были закрашены, а таблички сняты.

Однако в столичном метро имеются другие составы, у которых есть свои имена. Самый старый из действующих именных поездов — «Красная стрела». Он был запущен на Сокольнической линии 9 октября 2006 года в честь 75-й годовщины первого фирменного поезда Москва — Ленинград «Красная стрела». При этом самый старый по внешнему виду ретропоезд «Сокольники» на самом деле построен в 2010 году к 75-летию Московского метрополитена и стилизован под первый поезд Московского метрополитена.

Первый именной поезд, вагоны которого имеют конструктивные отличия от стандартных, — «Акварель». В его вагонах с одной из сторон отсутствуют окна и сиденья. На их месте расположены картины, над которыми добавлено освещение.

КСТАТИ

Разработкой дизайна тематического поезда занимается целая команда. В ее состав входят профильные специалисты. Так, в создании макетов для поездов «Спасибо, донор!» и «Здоровая Москва» участвовали врачи и ведущие специалисты Департамента здравоохранения.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Первым именным составом стал «Женский поезд имени 8 Марта». Он ездил по Сокольнической линии до 1975 года. Затем вагоны типа А, которыми был укомплектован состав, в рамках модернизации заменили.

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