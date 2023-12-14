Заседание Совета депутатов в Бибиреве пройдет 14 декабря

14.12.2023. Совет депутатов муниципального округа Бибирево проведет очередное заседание 14 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте МО Бибирево. — На заседании согласуем сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением на 1-й квартал 2024 года, — отмечается в объявлении. Также на заседании рассмотрят план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Бибирево на 2024 год Мероприятие состоится в 17:00 по адресу: Улица Пришвина, д 12, корп. 2. Подробную информацию можно узнать по ссылке.