Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы ежегодно проводится эколого-просветительская акция «Ёлочный круговорот». Акция направлена на грамотную утилизацию новогодних деревьев и привлечение внимания общественности к раздельному сбору отходов. В рамках сезона Акции 2023/2024 гг. по согласованию с Мэром Москвы С.С. Собяниным во всех районах города планируется установка сети из 600 временных пунктов приёма новогодних деревьев для их дальнейшего направления на переработку, в том числе с учетом мнения жителей. Все собранные ели будут переработаны в древесную щепу, которая будет использована для удобрения почв, подсыпки в вольерных комплексах, обустройства экологических троп. Акция сезона 2023/2024 гг. продлится со 2 января по 25 февраля 2024 г. Подробнее ознакомиться с информацией об Акции, а также выбрать ближайший пункт приёма елей можно на сайте: https://елочный-круговорот.москва/ Дополнительно в рамках Акции запущено голосование на портале «Активный гражданин», в рамках которого жители города смогут выбрать удобный пункт приема елей рядом с домом или предложить альтернативный адрес. Новость о проведении голосования размещена на официальном портале Мэра и Правительства Москвы (https://www.mos.ru/news/item/132924073/). Фото: mos.ru