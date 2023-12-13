Москвичей предупредили о сильном ветре и метелях

С 15:00 четверга, 14 декабря, до 12:00 пятницы, 15 декабря, в столице прогнозируют сильный снег, местами метель и снежные заносы, а также усилением ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупредила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

© Вечерняя Москва

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичей просят сохранять бдительность и осторожность, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию со впереди идущим транспортом, избегать резких маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

— Если вы оказались на трассе в затруднительной ситуации, незамедлительно набирайте номер 101 или 112, или единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22, — передает сайт ведомства.

Гидрометцентр России из-за сильного ветра и осадков объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе 14–15 декабря.