В выходные в Свердловской области существенно потеплеет

В предстоящий уикенд на Среднем Урале потеплеет. По данным Уральского Гидрометцентра, днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до минус 9-13 градусов. Юго-восточный ветер к концу недели принесет небольшой снег. По ночам ожидается до -22 градусов, в северных районах, горах и низинах до -27, сообщает "Уралинформбюро".

В Екатеринбурге 16 и 17 декабря синоптики обещают переменную облачность и юго-восточный ветер. Днем ожидается 8-13 градусов ниже нуля, ночью – до -20 градусов. Преимущественно без осадков, в воскресенье может пойти слабый снег.