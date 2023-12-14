Специалисты начали восстанавливать поврежденный горельеф "Парад Победы" в центре Москвы

"Специалисты Мосгорнаследия связались со скульптором - автором горельефа и обсудили дальнейшие действия по его восстановлению. Сейчас уже изготавливаются формы утраченных элементов горельефа, которые через считанные дни будут переданы в литейную мастерскую в Химках, где они будут отлиты из бронзы и проработаны. Затем их доставят в Москву к месту установки горельефа и с помощью специального оборудования восстановят его целостность и первоначальный облик, созданный скульптором. В самое ближайшее время жители и гости столицы снова смогут увидеть горельеф "Парад Победы" в первозданном виде", - рассказали в пресс-службе.