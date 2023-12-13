В день прямой линии с Путиным перекроют движение в центре Москвы

Часть улиц в центре Москвы завтра будут закрыты для движения. С 00:01 мск нельзя будет проехать по улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома № 5 по Красной площади. Также на улицах Ильинка и Варварка будет временно недоступна парковка до окончания мероприятия, передает РИА Новости.
«Планируйте маршрут заранее и обращайте внимание на знаки. Рекомендуем в течение дня использовать городской транспорт для поездок в центр — метро, МЦК, МЦД», — сообщил столичный департамент транспорта.
Ограничения вводятся в день выступления президента: 14 декабря, в четверг, в полдень в Гостином Дворе пройдут совместные пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.