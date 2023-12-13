Росгидромет заявил о новом рекорде Москвы почти за 60 лет

В Москве вскоре, возможно, будет побит новый рекорд по высоте снега, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. При уже выпавшем количестве осадков при любом снегопаде будет побит рекорд 1966 года, рассказал он. Газета.Ru
«Южный балканский циклон выйдет к территории Москвы и области в ночь с 14 на 15 декабря. Предыдущий абсолютный рекорд в 1966 году — на 15 декабря выпало 17,3 см. Сейчас выпадет от 10 до 14 см, возможно, в Подмосковье больше. Сейчас у нас рекордная высота снега — она больше 31 см. Любое количество плюс и, однозначно, рекорд по высоте снега мы будем иметь. Не количество снега за сутки, а рекордная высота снега за 15 дней декабря», — объяснил Варакин. RT на русском
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что температура воздуха 17 декабря в Москве поднимется выше ноля градусов. Lenta.ru