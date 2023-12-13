Росгидромет заявил о новом рекорде Москвы почти за 60 лет

В Москве вскоре, возможно, будет побит новый рекорд по высоте снега, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин . При уже выпавшем количестве осадков при любом снегопаде будет побит рекорд 1966 года, рассказал он. Газета.Ru

«Южный балканский циклон выйдет к территории Москвы и области в ночь с 14 на 15 декабря. Предыдущий абсолютный рекорд в 1966 году — на 15 декабря выпало 17,3 см. Сейчас выпадет от 10 до 14 см, возможно, в Подмосковье больше. Сейчас у нас рекордная высота снега — она больше 31 см. Любое количество плюс и, однозначно, рекорд по высоте снега мы будем иметь. Не количество снега за сутки, а рекордная высота снега за 15 дней декабря», — объяснил Варакин. RT на русском