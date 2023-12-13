Опрос: москвичи планируют потратить на новогодних праздниках в среднем 23 тыс. рублей
Годом ранее жители столицы собирались отложить на эти цели 22,1 тыс. рублей. В среднем расходы россиян на январских каникулах составят почти 20 тыс. рублей. Исследование радиостанции «Говорит Москва» предоставил сервис SuperJob.
Бюджет россиян за год вырос на 12% — до 19 600 рублей на человека.
Среди жителей мегаполисов самые высокие праздничные бюджеты — у москвичей (в среднем 23 тыс. рублей), петербуржцев (21 тыс. рублей) и красноярцев (19,6 тыс. рублей). В Волгограде и Новосибирске планируют уложиться в меньшие суммы (15 тыс. и 16,4 тыс. рублей соответственно).