Годом ранее жители столицы собирались отложить на эти цели 22,1 тыс. рублей. В среднем расходы россиян на январских каникулах составят почти 20 тыс. рублей. Исследование радиостанции «Говорит Москва» предоставил сервис SuperJob.

Бюджет россиян за год вырос на 12% — до 19 600 рублей на человека.