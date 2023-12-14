На Новопесчаной коммунальщики расчистили двор от снега

14.12.2023. Во дворе по адресу: Новопесчаная улица, дом №7 расчистили двор от снега, сообщил ГБУ «Жилищник района Сокол». — В связи с обильным количеством выпавших осадков, а также учитывая устойчивые минусовые температуры, выполнены работы по уборке территории до уплотненного состояния. Снеговые кучи убраны. Территория находится в удовлетворительном состоянии, беспрепятственный и безопасный проход обеспечен, — написал директор управляющей компании Павел Пахомов. Напомним, с подобными проблемами горожане могут обращаться по телефону горячей линии нашей редакции: 8 (499) 647-68-31.