Собянин рассказал о работе катков в столичных парках

Катки в московских парках посетили около 140 тыс. человек с 24 ноября.

«Только в первые выходные после открытия горожане успели прокатиться на коньках почти 30 тыс. раз», – отметил мэр Сергей Собянин .

В столице открыто 7 бесплатных катков в таких парках, как: «Дубки», «Ангарские пруды», «Митино», «Фили», 50-летия Октября, усадьба «Воронцово», Гончаровский. Еще 15 платных катков можно найти в Парке Горького, «Сокольниках», Бабушкинском, Измайловском, саду «Эрмитаж» и т.п.