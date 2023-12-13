Маленькая панда из Московского зоопарка встала на четыре лапы

Малышка панда из Московского зоопарка встала на четыре лапы
Детеныш панд Диндин и Жуи полноценно встала на четыре лапы. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 13 декабря.
— Малышка уже стоит на четырех лапах. Ура! — подписала она кадры в своем Telegram-канале.
Детеныш панд Жуи и Диндин родился в августе. 24 ноября ему исполнилось три месяца. Малышка стала первой пандой, которая родилась на территории России. 24 ноября ей исполнилось целых три месяца. На плановом регулярном осмотре специалисты обнаружили, что у детеныша прорезались первые зубы — два нижних клыка.
В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней. Голосование все еще открыто и доступно на платформе «Активный гражданин». В нем приняли участие уже свыше 250 тысяч человек.
Москвичам предложили на выбор 10 вариантов имен для малышки панды из Московского зоопарка. Среди предложенных имен два русских — Маша и Катюша. Эти имена очень популярны в Китае. Также предлагается несколько китайских имен: Сяо Мо («маленькая Мо»), связанное с первым иероглифом в слове «Москва», Цзин Дин («златоглавая»), Бай Хоа («белая березка»), Хон Син («красная звездочка») и другие.