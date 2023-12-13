Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы в среду, 13 декабря, отменили и задержали как минимум 36 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Как стало известно, в Шереметьево отложили 11 вылетов. Во Внуково перенесли семь отправлений, еще три отменили. В Домодедово десять рейсов задержали, а пять — отменили.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах изменения времени вылета десятков воздушных судов в столичных аэропортах также не сообщается.