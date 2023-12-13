На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погодных условий

В Москве между некоторыми рейсами на МЦД-3 (D3) увеличены интервалы движения из-за сложных погодных условий.

На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погодных условий
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Об этом информирует пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Отмечается, что из-за погоды на МЦД-3 внесли изменение в расписание.

«Между некоторыми рейсами увеличен интервал. Принимаем меры для восстановления штатного интервала между поездами», — говорится в сообщении.

Ранее синоптик Шувалов предупредил о продолжительных снегопадах в Москве.

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