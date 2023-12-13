На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за погодных условий
В Москве между некоторыми рейсами на МЦД-3 (D3) увеличены интервалы движения из-за сложных погодных условий.
Об этом информирует пресс-служба столичного Департамента транспорта.
Отмечается, что из-за погоды на МЦД-3 внесли изменение в расписание.
«Между некоторыми рейсами увеличен интервал. Принимаем меры для восстановления штатного интервала между поездами», — говорится в сообщении.
Ранее синоптик Шувалов предупредил о продолжительных снегопадах в Москве.