Собянин утвердил планировку трех территорий по программе реновации

Утверждена планировка трех территорий в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославский по программе реновации. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"Для целей программы реновации в рамках проектов комплексного развития территорий построим жилые дома. Также в планах - храмовый комплекс, два образовательных учреждения и коммунальные объекты", - говорится в сообщении.

В районе Зюзино возведут многоквартирный жилой дом с подземным гаражом площадью 17,08 тыс. кв. метров. Помимо этого, планируется строительство жилых домов общей площадью около 168 тысяч кв. метров, здания образовательной организации на 450 мест, а также объектов коммунальной застройки в районе Москворечье-Сабурово. В реорганизуемой производственной зоне Северянин, находящейся в Ярославском районе, построят жилые дома площадью более 152 тыс. кв. метров, школу на 450 мест, детский сад на 200 мест, храмовый комплекс и коммунальные объекты.