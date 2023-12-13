В Москве в воскресенье ожидается плюсовая температура

В предстоящее воскресенье температура воздуха в Москве поднимется выше ноля. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом он отметил, что ночью столбик термометра будет еще на отметке в минус 8-10 градусов.