Синоптик рассказал о последствиях снегопада в столице
В Москве в ближайшие три дня ожидаются сильные снегопады, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик добавил, что к выходным высота сугробов достигнет рекордных 40-50 см, пишет ТАСС.
Синоптик уточнил, что снегопад начнется в среду, продолжится в четверг и пятницу, столицу заметет и завьюжит.
«Наиболее сложная ситуация будет в последний рабочий день - сильный снег, метели, усиление ветра до 17 м/с, снежные заносы на дорогах», — пояснил Вильфанд.
Метеоролог отметил, что грядущий снегопад не следует называть «снегопадом века», таких уже много было за последние 20 лет.
Вместе с тем, заметил синоптик, высота сугробов будет действительно рекордной, достигнет 40-50 см. Вильфанд напомнил, что самый высокий снежный покров 16 декабря был зафиксирован в 1919 году — 32-33 см, 17 декабря — 36 см в 1941 году.