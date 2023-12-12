Синоптик рассказал о последствиях снегопада в столице

В Москве в ближайшие три дня ожидаются сильные снегопады, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик добавил, что к выходным высота сугробов достигнет рекордных 40-50 см, пишет ТАСС.

Синоптик уточнил, что снегопад начнется в среду, продолжится в четверг и пятницу, столицу заметет и завьюжит.

«Наиболее сложная ситуация будет в последний рабочий день - сильный снег, метели, усиление ветра до 17 м/с, снежные заносы на дорогах», — пояснил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что грядущий снегопад не следует называть «снегопадом века», таких уже много было за последние 20 лет.