В Москве состоялся благотворительный вечер «Лучшим воинам мира!»

«Очень важно делать такие мероприятия, в то время, как идет специальная военная операция. Мы таким образом показываем поддержку наших ребят. Мы здесь напоминаем о наших героях, рассказываем об их подвигах. В зале присутствуют раненые ребята, которые сейчас лечатся. Сегодня еще и день Конституции и недавно прошел день Героев Отчества. Поэтому это очень символичный праздник», - сказал руководитель военного ансамбля 8-ой армии Роман Разум.