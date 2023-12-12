В Москве состоялся благотворительный вечер «Лучшим воинам мира!»
В Москве состоялся благотворительный вечер «Лучшим воинам мира!». Известные деятели культуры выступили на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Почетными гостями вечера стали участники специальной военной операции, проходящие лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях Москвы и Московской области, военнослужащие Московского территориального гарнизона и члены их семей, а также участники акции «Лучшим воинам Мира» в 2022-2023 годах.
В это вечер на сцене блистали: народная артистка России Надежда Бабкина, вокальный квартет «ТеАмо», Большой детский хор им. Попова, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко и многие другие артисты.
«Очень важно делать такие мероприятия, в то время, как идет специальная военная операция. Мы таким образом показываем поддержку наших ребят. Мы здесь напоминаем о наших героях, рассказываем об их подвигах. В зале присутствуют раненые ребята, которые сейчас лечатся. Сегодня еще и день Конституции и недавно прошел день Героев Отчества. Поэтому это очень символичный праздник», - сказал руководитель военного ансамбля 8-ой армии Роман Разум.
В ходе вечера также прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского творческого конкурса «Герои времени Z - Народ и Армия едины!». Для раненых военнослужащих ввели особую номинацию «Творчество, опаленное войной».
В рамках мероприятия прошла передача восьми живописных работ, созданных военнослужащим-участником СВО, членом Творческого союза художников России рядовым Юрием Сивачевым, в коллекцию Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации.
После концерта каждый военнослужащий получил от Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» подарок и был дан старт новогодних поздравлений пациентов военно-медицинских учреждений Минобороны России, а также военнослужащих, находящихся в районах проведения специальной военной операции.