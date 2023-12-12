Москвичам порекомендовали носить маски в общественных местах
Роспотребнадзор порекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно сообщению Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве остаётся в пределах сезонной нормы, однако жителям столицы всё равно следует соблюдать меры предосторожности — использовать маски и сделать все необходимые вакцины.
«Управлением усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа, острых респираторных вирусных инфекций. На 49 неделе 2023 года в Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года. <...> Пользуйтесь маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют, регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта», — сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
В ведомстве также рассказали, что вакцинацию от гриппа прошли уже 7 миллионов 675 тысяч 884 жителя столицы.
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