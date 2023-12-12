Москвичам порекомендовали носить маски в общественных местах

«Управлением усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа, острых респираторных вирусных инфекций. На 49 неделе 2023 года в Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года. <...> Пользуйтесь маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют, регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта», — сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.