Музей транспорта Москвы представил новый проект «Слушай, а это Зеленая ветка?»
Музей транспорта Москвы (МТМ) при поддержке «МТС Лейбла» и «МТС Музыки» представил новую серию проекта «Станция «Музейная» в Московском метрополитене — «Слушай, а это Зеленая ветка?».
Команда музея и композитор Карина Казарян проехались вдоль Замоскворецкой линии с диктофоном в руках, исследуя столицу на разных видах транспорта. Записанные звуки легли в основу композиций, объединенных в плейлист — посвящение зеленой ветке. Плакаты, созданные на основе обложек треков, можно увидеть на каждой станции линии. QR-коды на них ведут на страницу проекта, где можно послушать все композиции.
24 композиции и созданные для них обложки посвятили теме шумового загрязнения в городской среде. Плейлист можно послушать на сайте МТМ и в музыкальном сервисе «МТС Музыка». Плакаты разместились на всех станциях линии до конца следующего года.
На прошлой неделе певица Ольга Серябкина выступила на станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии метро, которая стала площадкой проекта «Музыка в метро». Здесь она представила свой новый трек «Начнем все сначала». Также Серябкина исполнила хиты «Мама Люба», «Бывшие», «Одиночка» и «Не забыла».