Музей транспорта Москвы представил новый проект «Слушай, а это Зеленая ветка?»

Музей транспорта Москвы (МТМ) при поддержке «МТС Лейбла» и «МТС Музыки» представил новую серию проекта «Станция «Музейная» в Московском метрополитене — «Слушай, а это Зеленая ветка?».

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Команда музея и композитор Карина Казарян проехались вдоль Замоскворецкой линии с диктофоном в руках, исследуя столицу на разных видах транспорта. Записанные звуки легли в основу композиций, объединенных в плейлист — посвящение зеленой ветке. Плакаты, созданные на основе обложек треков, можно увидеть на каждой станции линии. QR-коды на них ведут на страницу проекта, где можно послушать все композиции.

24 композиции и созданные для них обложки посвятили теме шумового загрязнения в городской среде. Плейлист можно послушать на сайте МТМ и в музыкальном сервисе «МТС Музыка». Плакаты разместились на всех станциях линии до конца следующего года.