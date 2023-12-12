Собянин объявил о завершении реставрации монумента «Покорителям космоса» на ВДНХ

На ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса с памятником Константину Циолковскому. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Идея увековечить космические достижения СССР появилась после успешного запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Через год был объявлен всесоюзный конкурс на лучший обелиск. Победил проект «Народ-созидатель» — взмывающая ракета с дымовым шлейфом, — рассказал он.

По словам столичного мэра, большую роль в создании памятника сыграл конструктор-ракетостроитель Сергей Королев. Он добился поставок дефицитного титана и лично следил за работами. Монумент весом 250 тонн открыли в ноябре 1964 года.

В прошлом году началась реставрация монумента. Особое внимание уделили горельефам с изображением покорителей космоса, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В ноябре в столице прошел конкурс «Московская реставрация» 2023 года. Среди отмеченных памятников культурного наследия — павильоны ВДНХ № 1 «Центральный», № 31 «Геология» и № 51 «Мясная промышленность», а также Театр Эстрады, доходный дом Натальи Тюляевой и еще 18 объектов.