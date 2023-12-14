Более миллиона раз пассажиры активировали «Тройку» в наземном транспорте осенью

За прошедшие три месяца осени в столице пассажиры наземного транспорта активировали баланс карты «Тройка» через валидаторы более миллиона раз. Этот показатель увеличился на 30 процентов по сравнению с прошлогодним. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Удаленное пополнение «Тройки» с помощью валидаторов стало доступно на всех маршрутах наземного городского транспорта в начале 2022 года. Это удобно для пассажиров — раньше для того, чтобы активировать баланс карты, необходимо было спуститься в метро и воспользоваться специальным терминалом. Теперь же достаточно пополнить «Тройку» в приложениях «Московский транспорт», «Метро Москвы» или на едином транспортном портале, а затем приложить карту к валидатору в любом наземном транспорте.

— Сегодня на любом из более чем 30 тысяч валидаторов в салонах автобусов, электробусов или трамваев можно активировать удаленное пополнение карты «Тройка». Теперь для этого не нужно спускаться в метро, что особенно удобно для пассажиров, которые пользуются только наземным городским транспортом, — цитирует Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

В новой версии приложения «Метро Москвы» кардинально изменили раздел личного кабинета пользователя. Теперь он объединяет все банковские и транспортные карты пользователя, а также карты москвича.