В Москве объявили победителей конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Гала-концерт закрытия XXIV международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" состоялся в Концертном зале имени П. И. Чайковского, где были объявлены победители. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

В финале конкурсанты соревновались в трех номинациях: "Фортепиано", "Струнные инструменты" и "Духовые и ударные инструменты". Выступление сопровождал академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии, дирижер - Иван Столбов. Среди членов жюри в этом году были Петр Лаул (Россия), Дмитрий Маслеев (Россия), Небойша Живкович (Сербия) и многие другие.

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Так, в номинации "Струнные инструменты" первое место занял 13-летний Михаил Васильев (виолончель) из Санкт-Петербурга, а обладательницей "Серебряного Щелкунчика" стала 12-летняя Василиса Соколова (скрипка) из Казахстана. На третьем месте - Александр Колесников (скрипка) из Москвы, которому 10 лет.

В специальности "Духовые и ударные инструменты" победу одержала 11-летняя Елизавета Гамарис (кларнет) из Москвы. Второе место присуждено 13-летнему Александру Бурову (ударные) также из Москвы, а третье место заняла 14-летняя Алиса Чередникова (кларнет) из Орла.

В номинации "Фортепиано" лучшим назвали 13-летнего Дени Кохановского из Москвы. Второе место жюри присудило 12-летней Анне Каракиной из Екатеринбурга, третье - Владимиру Рублеву из Сочи, которому 12 лет.

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году. Юные артисты не старше 15 лет показывают на конкурсе свои творческие достижения, исполняя классические произведения и сочинения современных композиторов. "Щелкунчики" прошлых лет успешно продолжают свою сценическую карьеру. Среди них - обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов, скрипач Даниэль Лозакович, Ростислав Шараевский (ударные инструменты), скрипачка Лея Чжу и многие другие исполнители.