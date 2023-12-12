Москвичей предупредили о гололедице

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о гололедице, которая продлиться до 14 декабря. Об этом говорится на сайте российского Гидрометцентра.

© Lenta.ru

В столице и области объявили желтый уровень опасности, предупреждение будет действовать до 11:00 четверга, 14 декабря.

В Москве также ожидается сильный снег. Он будет идти на протяжении всего дня во вторник, 12 декабря. Из-за погодных условий жителям столицы посоветовали пересесть с автомобилей на общественный транспорт. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, а также быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.