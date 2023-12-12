Продовольственный марафон «Корзина Доброты» пройдет в Москве

В Москве пройдет общегородской продовольственный марафон «Корзина Доброты». Об этом во вторник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Банк еды «Русь».

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Мероприятие пройдет 16 декабря с 14:00 до 18:00. Желающим принять участие необходимо приехать в любой магазин торговой сети «Пятерочка», расположенной в пределах МКАД, и приобрести хотя бы один продукт из рекомендованного списка. Затем его надо передать волонтеру в закассовой зоне. Так, принимаются продукты с длительным сроком хранения: крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты и орехи, печенье и другие товары.

Все собранные продукты передадут семьям с детьми в трудной жизненной ситуации и одиноким пенсионерам, проживающим в Московской, Вологодской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Костромской, Тульской, Воронежской, Брянской и Тверской областях.