Синоптик Ильин назвал самый снежный день в Москве на этой неделе

В течение почти всей рабочей недели (с 11 по 14 декабря) осадки в Москве будут умеренными. Однако в пятницу, 15 декабря, они станут интенсивнее. Горожан ожидает сильный снегопад. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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По его словам, в ближайшие дни осадки в городе будут слабыми.

— Предстоящей ночью, со вторника на среду, с 12 на 13 декабря, снег будет умеренный. Усиление осадков ожидается только к пятнице, 15 декабря. В этот день может выпасть до 10 сантиметров нового снега, — предупредил Ильин.

При этом в Москве до конца рабочей недели ожидается сильный ветер. Его скорость и порывы может спровоцировать метель, отметил синоптик.

— В период с 12 по 14 декабря, прогнозируется плотный ветер до 6-11 метров в секунду. А порывы могут достигать 15 метров в секунду. На этом фоне, местами может отмечаться метель, — сообщил специалист.

Кроме того, Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» дал прогноз погоды до конца недели. Синоптик рассказал, как будет колебаться температура в городе до воскресенья, 17 декабря.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что уже в начале текущей недели температура воздуха начнет равномерно повышаться как ночью, так и днем. А пик потепления придется на вторник, 12 декабря.