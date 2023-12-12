Загрутдинов сообщил о строительстве мостов через реку Яуза и Нагатинский затон

В 2024 году в столице построят новые мосты через реку Яуза и Нагатинский затон. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

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По его словам, эти объекты будут построены в рамках Адресной инвестиционной программы.

— Появятся и новые мосты в следующем году, в том числе через реку Яуза вблизи Бауманки, в Мневниковской пойме и через Нагатинский затон, — рассказал руководитель департамента.

Он также отметил, что в следующем году планируется ввести 220 объектов, общая площадь которых достигает 5,3 миллиона квадратных метров. В их числе путепроводы на дублере Калужского шоссе, участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня и другие. Также мост начнут строить через Москву-реку возле Новозаводской улицы.