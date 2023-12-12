Загрутдинов сообщил о строительстве мостов через реку Яуза и Нагатинский затон

Рафик Загрутдинов: Мосты через реку Яуза и Нагатинский затон построят в Москве
В 2024 году в столице построят новые мосты через реку Яуза и Нагатинский затон. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.
По его словам, эти объекты будут построены в рамках Адресной инвестиционной программы.
— Появятся и новые мосты в следующем году, в том числе через реку Яуза вблизи Бауманки, в Мневниковской пойме и через Нагатинский затон, — рассказал руководитель департамента.
Он также отметил, что в следующем году планируется ввести 220 объектов, общая площадь которых достигает 5,3 миллиона квадратных метров. В их числе путепроводы на дублере Калужского шоссе, участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня и другие. Также мост начнут строить через Москву-реку возле Новозаводской улицы.
В столице завершили капитальный ремонт 1-го Бауманского моста, который проходит через Серебряно-Виноградный пруд, расположенный на территории музея-усадьбы «Измайлово». Этот капитальный ремонт стал первым для объекта, построенного в 1964 году.