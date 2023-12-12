Собянин рассказал о развитии телемедицины в Москве

За телемедицинскими консультациями москвичи обратились 1,2 миллиона раз с начала 2023 года. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, несмотря на относительную новизну данного направления в медицине, оно уже успело хорошо себя зарекомендовать и стать популярным среди жителей столицы. Толчок в развитии телемедицина получила во время пандемии COVID-19. Первый телемедицинский центр появился в Москве в марте 2020 года.

— Сегодня телемедицинские консультации — стандартная практика для пациентов городских поликлиник, — отметил глава города.

В основном к консультациям такого формата обращаются пациенты с ОРВИ после проведения осмотра в традиционной форме в поликлинике или на дому. Во время дистанционной консультации врач может дать рекомендации, ответить на вопросы по лечению или выписать электронный рецепт. Также в телемедицинском центре можно решить вопросы, связанные с больничным листом — в том числе его закрыть.

Также специалисты могут дистанционно консультировать пациентов с относительно сложными случаями заболеваний. Например, врачи могут следить за самочувствием беременных женщин с COVID-19 и в случае необходимости оформлять вызов скорой помощи.

Телемедицинские консультации упрощают обращение пациентов к врачам и избавляют москвичей от лишних очных визитов, заключил Сергей Собянин на сайте своего личного блога.