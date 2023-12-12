Бочкарев: многоуровневый паркинг построили на востоке Москвы

Завершилось строительство многоуровневого паркинга на территории столичного Нижегородского района. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, парковка с несколькими высотными корпусами появилась на Петровском шоссе возле жилого комплекса, что позволит освободить придомовую территорию от переизбытка автомобилей.

— Кроме того, отдельная стоянка снижает число машин, передвигающихся по дворам, что, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень безопасности. С этой целью на востоке столицы возведена пятиэтажная парковка, рассчитанная на 300 автомобилей, — добавил Андрей Бочкарев.

При строительстве автостоянки, общая площадь которой составила 8,4 тысячи квадратных метров, специалисты использовали железобетонные панели. Многоуровневый паркинг будет охраняемым, на территории установят шлагбаум с системой управления и контроля доступом. Также здесь есть лифт грузоподъемностью 630 килограммов, имеющий режим перевозки пожарных подразделений. Специалисты озеленили прилегающую территорию, устроили на ней проезды и тротуары.

На всех этапах строительства осуществлялись проверки Мосгосстройнадзора — всего было организовано семь выездных инспекций.