В метрополитене обновили вентиляционные шахты

В столичном метрополитене обновили все вентиляционные шахты. Работы по модернизации начались в 2004 году, за это время заменили оборудование в более чем 370 шахтах, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

© Mos.ru

«Благодаря модернизации вентиляционной системы и самому современному оборудованию российского производства воздухообмен в метрополитене увеличился до 30 процентов и поездки пассажиров стали еще комфортнее. Продолжаем обновлять инфраструктуру в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным», — отметил Максим Ликсутов.

После модернизации вентиляционной инфраструктуры воздух в метро также стал чище. Новое оборудование надежнее и экономичнее, оно обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками. Летом вентшахты помогают снизить температуру на станциях на один — три градуса, а зимой сохраняют тепло.