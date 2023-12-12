Торгово-офисный комплекс появится на юго-востоке столицы

Новый торгово-офисный комплекс возведут на территории заброшенной школы, расположенной на шоссе Энтузиастов. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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— За счет инвестиционных средств планируется возвести торгово-офисный комплекс площадью 43,5 тысячи квадратных метров, из них порядка 37,3 тысячи квадратов — займут офисы, а остальная часть здания будет отдана под торговые помещения, — сообщила она.

Юлиана Княжевская отметила, что в рамках строительства комплекса также планируется создание парковки, рассчитанной на 518 машин.

По словам председателя Москомархитектуры, повторное использование заброшенных локаций города способствует его активному экономическому развитию. При этом программа направлена как на развитие бизнеса, так и на создание удобной инфраструктуры для москвичей.

Заместитель мэра в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за минувшие 10 лет в процессе реорганизации заброшенных промышленных зон было возведено и введено в эксплуатацию 1115 объектов.