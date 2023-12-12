Новые схемы столичного метро в форматах А3 и А2 появились в продаже

Новые схемы столичного метрополитена в форматах А3 и А2 появились в продаже в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уточняется, что на схеме изобразили точное расположение линий и станций метро. Также там показаны крупные дорожные магистрали и парки Москвы.

Купить новинку можно на стойках "Живое общение", в магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине.

Ранее в московском метро разместили более 1 200 копий схемы с подписью Владимира Путина. Их можно было увидеть на всех станциях и в вагонах поездов "Москва" и "Русич".