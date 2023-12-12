Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

— Раньше для его получения надо было подавать упрощенную заявку. Теперь медкарта всегда под рукой — на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Это один из самых популярных сервисов. С начала года москвичи обратились к нему больше 270 миллионов раз, — пояснил глава города.