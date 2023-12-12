Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте
Москвичам с полисом ОМС и полной учетной записью на mos.ru стал доступен автоматический доступ к электронной медкарте. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Раньше для его получения надо было подавать упрощенную заявку. Теперь медкарта всегда под рукой — на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Это один из самых популярных сервисов. С начала года москвичи обратились к нему больше 270 миллионов раз, — пояснил глава города.
Электронная медкарта содержит в себе результаты исследований, протоколы врачебных осмотров и прочие медицинские данные. Пациенты могут сами добавлять и скачивать документы из нее, а также вносить информацию о личном и семейном анамнезе и многое другое, написал Собянин в своем Telegram-канале.
Электронная медицинская карта — удобный формат привычного документа, который позволяет получить все данные о болезнях и об анализах пациента в любое время в режиме онлайн.