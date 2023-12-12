Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции РФ

«Чтобы построить дом, сначала нужно заложить прочный фундамент. Для новой России такой основой стала Конституция, принятая всенародным голосованием 30 лет назад. За минувшие годы выросли новые поколения граждан великой страны, которая чтит свою многовековую историю, успешно развивается и уверенно смотрит в будущее. Залогом этого является Конституция, обеспечивающая суверенитет и гарантирующая основные права граждан России», – говорится в телеграмме.