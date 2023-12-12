Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции Российской Федерации. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.
«Чтобы построить дом, сначала нужно заложить прочный фундамент. Для новой России такой основой стала Конституция, принятая всенародным голосованием 30 лет назад. За минувшие годы выросли новые поколения граждан великой страны, которая чтит свою многовековую историю, успешно развивается и уверенно смотрит в будущее. Залогом этого является Конституция, обеспечивающая суверенитет и гарантирующая основные права граждан России», – говорится в телеграмме.
Конституция Российской Федерации – высший нормативный правовой акт страны, который определяет смысл и содержание других законов. День Конституции отмечается с 1993 года 12 декабря. В этот день Конституция была принята всенародным голосованием.