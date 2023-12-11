Число оплаченных поездок после проверок в Москве выросло почти на 10 процентов

После усиленных проверок на проблемных маршрутах общественного транспорта Москвы зафиксирован рост количества оплаченных поездок. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Регулярно в разных округах Москвы контролеры при участии полиции проверяют пассажиров на проблемных маршрутах. Мы видим эффект — число оплаченных поездок после этого вырастает до 10 процентов, — говорится в сообщении.

Кроме того, подобные проверки позволяют улучшать пассажирские сервисы: анализировать, как много пассажиров пользуются маршрутами, при необходимости увеличивать количество транспорта и уменьшать интервалы движения, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне электробусы стали курсировать по магистральному маршруту м9, на котором они курсируют вместе с автобусами. Он также соединяет Рижский вокзал через центр города с районом ЗИЛ.