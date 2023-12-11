Москва борется за звание молодежной столицы России в 2024 году

Жители и гости Москвы могут принять участие в голосовании по выбору молодежной столицы России. Об этом сообщается на сайте проекта «Дом молодежи». «В 2023 году действующая молодежная столица России – Нижний Новгород – передаст свой титул городу, который наберет больше всего баллов по итогам экспертной оценки, народного голосования и инспекционных выездов. 18 городов в этом году подали заявки на конкурс «Молодежная столица России – 2024». Но только пять из них стали финалистами и сейчас претендуют на новый статус. В шорт-лист вошли Владивосток, Красноярск, Омск, Москва и Мурманск», – говорится в сообщении.