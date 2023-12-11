Задержка поездов из-за сбоя произошла на МЦД-3

Задержка поездов произошла из-за сбоя на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3). Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили в пресс-службе МЖД.

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— Сегодня в 18:50 на перегоне Москва-Казанская — Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд № 7454. В связи с этим в пути задерживаются поезда МЦД-3 в сторону Ипподрома, — говорится в сообщении.

В МЖД пообещали принять все необходимые меры для введения движения поездов в график, передает Telegram-канал «Московская железная дорога».

Железнодорожный транспорт Москвы подготовили к зимнему сезону. Перевозчики перевели климатические установки в поездах на зимний режим, а также включили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах.