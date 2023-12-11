Акция по охране новогодних елей пройдет в Москве

Акция по охране новогодних деревьев от незаконной вырубки «Операция «Ель» пройдет в Москве. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

— С 16 по 31 декабря пройдет ежегодная экологическая оперативно-профилактическая акция по пресечению незаконной вырубки хвойных деревьев «Операция «Ель», — говорится в сообщении.

Чтобы пресечь нелегальную вырубку деревьев хвойных пород в столице, места произрастания елей, лиственниц и сосен будут находиться под особым контролем. Инспекторы начнут патрулировать лесные массивы, в том числе в вечерние часы, как пешком, так и на спецтехнике, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жители столицы смогут выбрать удобный пункт приема новогодних елок рядом с домом в рамках акции «Елочный круговорот» или же им предложат альтернативный адрес. Всего с 2016 года в Москве сдали более 220 тысяч елок. Все деревья отправляют на экологическую переработку, где их превращают в щепки.