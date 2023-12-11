Указатели к связанным с освоением Арктики объектам установили в Москве

В Москве впервые установили указатели к 16 связанным с покорением Арктики объектам. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В общей сложности установили 29 указателей со специальными QR-кодами и 106 информационных полей, в том числе к мемориальным доскам советским исследователям Арктики Г.А. Ушакову и В.А. Русанову, Дому полярников на Никитском бульваре, — рассказал он.

Заместитель мэра подчеркнул, что единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды.

Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Петр Бирюков 29 ноября сообщил, что удобные тротуары и современные фонари обустроили возле кластера «Ломоносов» на западе столицы в рамках первого этапа благоустройства. Помимо этого, в рамках проекта обновили 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах.