Манул Тимофей из Московского зоопарка не боится холодов и выбирается гулять по вольеру. Однако не все занятия оказываются ему под силу. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказали сотрудники столичного зоосада.

На кадрах, которые они опубликовали, можно увидеть, как Тимофей попытался вскарабкаться на дерево. Но это оказалось не так-то просто для манула, который качественно подготовился к зиме в процессе зажировки.

— Понял, что это не очень просто. Да и не нужно, — прокомментировали ролик в Telegram-канале Московского зоопарка.

Московский зоопарк 1 декабря опубликовал кадры прогулки манула Тимофея. К снегу палласов кот все еще привыкает. На видео, которым поделился зоосад в первый день зимы, манул с опаской и неторопливостью пробирается по заснеженному вольеру. Возможно, первый день самого морозного сезона в году смутил Тимошу.