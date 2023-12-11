Основные работы по благоустройству около станции метро "Яхромская" завершены

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле новой станции метро «Яхромская». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главной задачей стало улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, которую открыли в сентябре этого года. Ее пассажиропоток составляет до 180 тысяч человек в сутки, поэтому было важно сделать удобные подходы и подъезды к объекту, обеспечить безопасность пешеходов. В границы работ вошли участки улицы 800-летия Москвы и нечетной стороны Дмитровского шоссе», — отметил он.

Рабочие убрали провода в кабельную канализацию и обустроили на улице 800-летия Москвы дополнительную ливневую систему. Кроме того, заменили покрытие на тротуарах и проезжей части, установили 120 энергоэффективных фонарей и 110 уличных торшеров, смонтировали два новых светофора, организовали более 200 парковочных мест и оснастили пешеходные переходы 14 опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта предусмотрено четыре остановочных павильона. Специалисты обновляют шесть детских площадок на улице 800-летия Москвы, две из них уже готовы, на оставшихся игровое оборудование установят в следующем году.

Помимо этого, на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе появилась прогулочная зона с дорожками с экологичным покрытием, небольшими горками и цветниками. Возле новой станции разбили газон общей площадью более 30,6 тысячи квадратных метров, высадили более 30 деревьев и столько же кустарников.