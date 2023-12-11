Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе

Новый тоннель под путями МЦД-4 улучшит транспортную доступность столичных районов Бутырский и Марьина Роща. Об этом заявил Сергей Собянин, осматривая строящийся тоннель.
"Мы продолжаем работу по локальным мероприятиям, по локальным объектам, которые зашивают проблемные места в городе с точки зрения транспортного обеспечения", – уточнил он.
Тоннель соединит улицу Складочная с улицей Двинцев. По словам мэра, под улицей Складочная строители затем пойдут до путепровода, который сейчас проектирует и в 2024–2025 годах будет строить РЖД. Градоначальник отметил, что главный тоннель должны завершить в конце следующего года, но он надеется, что строители сделают его раньше.
Председатель совета директоров компании-подрядчика АО "Группа компаний "ЕКС" Максим Крылов заверил, что строительство ведется с опережением графика. По его информации, на объекте работают около 400 человек, примерно 100 единиц техники, работы ведутся круглосуточно. Готовность объекта составляет более 25%.