Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе

"Мы продолжаем работу по локальным мероприятиям, по локальным объектам, которые зашивают проблемные места в городе с точки зрения транспортного обеспечения", – уточнил он.

Тоннель соединит улицу Складочная с улицей Двинцев. По словам мэра, под улицей Складочная строители затем пойдут до путепровода, который сейчас проектирует и в 2024–2025 годах будет строить РЖД. Градоначальник отметил, что главный тоннель должны завершить в конце следующего года, но он надеется, что строители сделают его раньше.