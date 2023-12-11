Кремлевские елки пройдут в столице с 26 декабря по 8 января

Праздничные спектакли для детей пройдут в Государственном Кремлевском дворце с 26 декабря по 8 января. Об этом в понедельник, 11 ноября, рассказали в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

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— В этом году главная новогодняя елка примет первых гостей в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря. Посмотреть представление «Тридевятый Новый год» ребята со всей страны смогут до 8 января, — говорится в сообщении.

Уточняется, что идея постановки была выбрана в ходе творческого конкурса, участниками которого стали авторы из разных регионов страны.

«Спектакль «Тридевятый Новый год» будет начинаться в 10:30, 14:00 и 18:00 каждый день, кроме 1 января. Посетители узнают историю о попавших в столицу сказочного мира школьниках, которым предстоит спасти город от вечного холода. Через сюжет авторы напомнят о вечной истине — добро всегда побеждает зло, передает агентство городских новостей «Москва».