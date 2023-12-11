Москве предсказали оттепель

В Москве к воскресенью, 17 декабря, температура воздуха может подняться до положительных значений. Об этом «Известиям» Александр Шувалов.

По его словам, на этой неделе в Москве будет теплеть — температура воздуха начнет постепенно возвращаться к нормальным климатическим значениям, при этом будет оставаться немного ниже них. На неделе днем ожидается от минус четырех до минус девяти градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до отметок в минус 7–12 градусов.

Оттепель, которая может прийти в воскресенье, окажется первой за весь декабрь, указал синоптик. Он добавил, что на неделе также выпадет много снега, при этом снегопады будут усиливаться и ослабевать. Больше всего осадков выпадет со вторника, 12 декабря, по пятницу, 15 декабря.

За пять дней может выпасть 21–26 миллиметров осадков, то есть около половины месячной нормы. Высота сугробов в столице может достичь полуметра, местами оказаться выше. Синоптик заявил, что подобная ситуация наблюдалась в Москве 104 года назад — в 1919 году.